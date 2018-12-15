شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من النائب العام بشأن مقتل مواطنين بالمنيا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مكتب النائب العام، أنه بشأن حادث مقتل المواطنين عماد كمال صادق، ونجله ديفيد، بجوار كنيسة نهضة القداسة الأولى بمحافظة المنيا، فإن المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، يتابع تحقيقات النيابة في واقعة مقتل كل من ديفيد عماد كمال، عماد كمال صادق جراء إطلاق رقيب الشرطة المعين لخدمة لحراسة وتأمين كنيسة نهضة القداسة الأولى النار عليهما.

وعقب معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومناظرة جثة المجني عليهما والتحفظ على كاميرات المراقبة في موقع الحادث، تم ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثتي المجني عليهما، كما تم استجواب المتهم الذي اعترف بقيامه بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحه على المجني عليهما إثر مشادة كلامية نشبت بينهم.

وذكر البيان أن التحقيقات لازالت جارية ليدلي باقي الشهود بشهادتهم في الواقعة، وورود تقرير الطب الشرعي تمهيدًا لإعداد الأوراق للتصرف.

وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم»، إن النيابة المختصة بالتحقيق في المنيا وجهت للمتهم تهمة القتل العمد دون وجود سبق قصد وترصد أثناء المشاجرة، وذلك من خلال المعاينة ومشاهدة كاميرات المراقبة وحبسته ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وقررت تجديد حبسه أمس ٤ أيام آخرين.

وذكرت المصادر أن النيابة العامة تنتظر الاستماع لكل الشهود ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث من خلال تقرير الطب الشرعى النهائي، حتى يكون من حق النيابة أما أن تبقى توصيف الاتهام كما هو أو تعدل فيه.