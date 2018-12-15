شكرا لقرائتكم خبر عن افتتحها الرئيس اليوم.. تعرف على محطة تحلية مياه البحر بطور سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر «الفيديو كونفرانس» محطة تحلية مياه الشرب من البحر بطور سيناء، والتى تعتبر الأكبر على مستوى محافظة جنوب سيناء، وتمتاز بتقنية عالية ومتطورة جدا وتقضى على مشكلة نقص المياه في طور سيناء لمدة 40 سنة قادمة، حيث كانت المدينة تعتمد بشكل رئيسى على المياه الجوفية.

وتنتج محطة تحلية مياه طور سيناء 30 الف لتر يوميا، وتكلفت نصف مليار جنيه و34 مليون جنيه.

وأشار اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، إلى أن المحطة تعمل الآن بنصف الطاقة فقط، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة بكامل طاقتها حتى تكون عملية ضخ المياه للوحدات السكنية على مدار اليوم وليس لساعات محددة بكل حي كما هو الحال الآن، مؤكدا أن مياه المحطة صالحة للشرب بنسبة 100%، وتم تحليلها أكثر من مرة، وأثبتت التحاليل سلامة المياه، كما يجرى عمليات صيانة لخزانات الضخ باستمرار.

واضاف اللواء نادر عشماوي السكرتير المساعد للمحافظة، أن المحطة تستخدم أحدث تكنولوجيا العالمية في تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي، وتتم عمليات التحلية من خلال عدة مراحل، تبدأ بسحب مياه البحر عن طريق طلمبات سحب عملاقة ووضعها في خزان للمياه المالحة؛ ليتم به المعالجة الأولية للمياه والتخلص من العوالق، ثم تمر بمرحلة الفلاتر الميكرونية، وهي عبارة عن مرور المياه تحت ضغط من الفلاتر الميكرونية قطر 1/250 ميكرون؛ ليتم التخلص نهائيا من الشوائب قبل دخولها مباشرا لعنبر التحليه، والتي تتم به عمليات تحلية المياه، ثم عملية المعالجة الكميائية للمياه التي تم تحليتها طبقا لمعايير منظمة الصحة المصرية والعالمية.

وأوضح أنه في كل مرحلة يتم أخذ عينات وتحليلها كيميائيا بمعمل المحطة، حيث تم تزويده بأحدث أجهزة التحاليل الكيميائية تمهيدا لدخول المياه لوحدة الكالسيت لضبط الرقم الهيدروجيني، وأخيرا تخزين المياه في 3 خزانات، سعة كل خزان 10 آلاف متر مكعب.

وأضاف السكرتير المساعد أنه يتم ضخ المياه للخزانات العامة بمدينة الطور عبر 3 خطوط عملاقة، قطر كل خط يصل إلى 500 مم، ثم ضخها للأحياء السكنية المختلفة.

السيسي يفتتح محطة المياه بطور سيناء

السيسي يفتتح محطة المياه بطور سيناء

السيسي يفتتح محطة المياه بطور سيناء

السيسي يفتتح محطة المياه بطور سيناء

السيسي يفتتح محطة المياه بطور سيناء