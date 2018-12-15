شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تطلق مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لمدارس المرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت إيناس صبحي، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، اجتماعًا مع مديري مراكز التطوير التكنولوجي، ورؤساء أقسام التدريب التكنولوجي، ومنسقى البرنامج بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية من خلال الفيديو كونفرنس، لتنفيذ مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل «NTL» Next Technology Leaders والتي تستهدف طلاب ومعلمي مدارس المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية.

وأوضح بيان، السبت، أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير ورفع الجدارات التكنولوجية للطلاب والكوادر التعليمية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «رواد تكنولوجيا المستقبل»، لبناء قدرات الكوادر من الشباب على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمواكبة المنظومة التعليمية للتطور التكنولوجي العالمي.

حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق صلاح الدين مسؤول المبادرة من وزارة الاتصالات.

وقدمت «صبحي» الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الدعم المقدم من أجل تنفيذ المبادرة، كما أشادت بدور كوادر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مشاركتهم الإيجابية والتحاقهم بالمبادرة والتي ستمكنهم من الحصول على شهادة دولية معتمدة بما يتماشى مع التوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدة أنه تم اختيار المدارس الثانوية «التعليم العام والفني ومدارس المتفوقين، والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM» لتنفيذ المبادرة، وذلك بدءًا من الصف الأول الثانوي اتساقًا مع الخطة العامة للدولة لتطوير التعليم.

قالت صبحي: «تهدف المبادرة إلى نشر التكنولوجيا في التعليم، وبناء قاعدة متميزة من الشباب المؤهل تكنولوجيًا، ومواكبة الثورة الرقمية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤدي إلى ترويج قيمة المعرفة والإبداع وخلق فرص عمل لشباب الخريجين وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات لتحقيق المزيد من التنمية والإنتاجية والتنافسية.

واستعرضت خلال الاجتماع الأهداف الأساسية للبرنامج والتي تتضمن تدريب طلاب المدارس الثانوية على البرمجة تحت مسمى «مبرمجي المستقبل»Next coder«والذي يستهدف في مرحلته الأولى عدد «500» مدرسة ثانوية حكومية من جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتضمن البرنامج تدريب «1000» مدرس، «5000» طالب على البرمجة على مستوى الجمهورية، يتم اختيارهم في ضوء الكثافات الطلابية وأعداد المدارس بكل محافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصر التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية المبادرة للحصول على جيل لديه القدرة على التعامل على تقنيات البرمجة وال «software coding».

وأوضح أن مزايا البرنامج تتمثل في منحة لمدة ثلاث أشهر للطلاب والمدرسين للتدريب على البرمجة، وتوفير مجموعات دراسية دورية للطلاب لتبادل المعرفة، وكذا الحصول على شهادة دولية عند الانتهاء من التدريب بنجاح، كما يحصل كل طالب أتم المسار التدريبي بنجاح في الموعد المخطط وشارك بأنشطة التوعية على جائزة نقدية بقيمة ألف جنيه، فضلًا عن توزيع جوائز تحفيزية على فريق الإشراف بكل مدرسة بقيمة تعتمد على عدد الطلاب الذين أنهوا المسار التدريبي في موعده المقرر، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز مسابقة دوري البرمجة على مستوى المحافظات والأقاليم والدولة.