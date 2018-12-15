شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الوحدة الصحية في مدينة قنا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز قنا الجديدة، الوحدة الصحية بمدينة قنا الجديدة. وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، إن الوحدة الصحية تقع بالحي السكني الأول لخدمة قاطني الإسكان الاجتماعي والقومي، وتم تنفيذها على مساحة أرض حوالي 750 مترًا مسطحا ومساحة المباني حوالي280 مترًا، ومسطح الدور الأرضي يحتوي على صيدلية ومخزن وعيادة أسنان وعيادة طب الأسرة، وتطعيمات ومعمل تسجيل وملفات إسعافات أولية ومخزن نفايات وصالة انتظار والدور الأول يحتوي على عيادة طب الأسنان ومكتب الصحة وإدارة حسابات ومخزن أدوات تعقيم وتكنولوجيا معلومات واستراحة أطباء واستراحة ممرضات ومكتب تثقيف صحي.

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الوحدة الصحية في مدينة قنا الجديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .