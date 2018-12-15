شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح محطة تنقية مياه الشرب بالمحمودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح محطة تنقية مياه الشرب بمركز المحمودية المقامة على مساحة 16 فدانًا، وتعمل بطاقة 86 ألف متر مكعب في اليوم، والتي تكلفت 225 ملايين جنيه شاملة الشبكات، وتخدم المحطة نصف مليون مواطن من أهالي مركز ومدينة المحمودية وعدد من قرى مراكز الرحمانية وأبوحمص ودمنهور ورشيد.

حضر الافتتاح المهندس عبدالرحمن الشهاوى، سكرتير عام المحافظة، والمهندس هشام بربر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وتتكون المحطة مياه المحمودية، من محطة تنقية بطاقة 86 ألف م3-يوم، وخطوط مياه بطول 57 كم، بالإضافة إلى مأخذ المياه، وخط المياه العكرة و4 مروق وبئر توزيع ومبنى المرشحات بعدد 10 مرشحات و2 خزان أرضي وكسح الروبة وأحواض التجفيف وعنبر المياه المرشحة وتركيز الروبة والمحولات والتوليد والورشة.