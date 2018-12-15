شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعجز عن الإجابة على السيسي.. والرئيس: «أنا عارف دخل مصر كام بالحتة»(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بـ3 أسئلة، خلال استعراضه عددًا من المشروعات أمام الرئيس.

وقال السيسي للمحافظ: «صندوق العشوائيات فيه فلوس أد إيه؟»، فلم يجب عبدالعال، فقال الرئيس: «هسألك سؤال تاني.. دخل المحافظة كام؟»، بينما عجز «عبدالعال» عن الإجابة ملتزمًا الصمت، فعقب الرئيس قائلا: «تصدق وتآمن بالله أنا عارف دخل مصر كام بالحتة".

وقال السيسي إنه يجب على المسؤول أن يكون ملمًا بكل شيء داخل نطاق محافظته لمواجهة جميع أسئلة المواطنين والشارع لوضع الحقائق كاملة أمام المواطن.

كما وجه الرئيس سؤالا ثالثا للمحافظ: «طيب تعرف إنت اتعملك كام كوبري في الـ4 سنين اللي فاتت؟.. أنا مقصدش بكده حاجة»، فيما بدا المحافظ غير محيط بالإجابة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا 1، كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء.

كما افتتح الرئيس السيسي اليوم أكبر محطة تحلية مياه في جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والواقعة بمدينة طور سيناء، والتي قضت على مشكلة نقص المياه.

وافتتح الرئيس محطة مياه المحمودية ومحطة مياه سوهاج الجديدة، كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان.