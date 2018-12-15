شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تشارك في سباق «الفورمولا إي- الدرعية» بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، في حضور فعاليات سباق «الفورمولا إى- الدرعية» في المملكة العربية السعودية.

ويقام السباق في المملكة العربية السعودية أول مرة وذلك بمدينة الدرعية خلال الفترة من ١٣ وحتى ١٥ ديسمبر الجارى. وأكدت المشاط عمق العالقات التي تربط بين مصر والسعودية في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين الجانبين في مجال تنشيط السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها، وجذب مزيد من حركة السياحة العالمية لهذه الدول.

يعد هذا السباق هو المرحلة الأولى من الموسم الخامس لبطولة «أى بى بى فورموال إى»، والتى تعتبر أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وللمرة الأولى في الشرق الأوسط سيزور السباق السعودية ليكون أول حدث عالمي ينظم في المملكة ويكون مسرحا للإطلاق الرسمي للجيل الثاني من سيارات الفورموال إى والمسماة 2 Ge.