شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ماسورة المياة الرئيسية بمدينة فايد.. والدفع بـ10 سيارات للمواطنيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفجرت ماسورة المياه الرئيسية المغذية بمركز ومدينة فايد بالكامل، ما أدى لانقطاع المياه عن مناطق فايد وأبوسلطان وفتارة وتوابعهم.

وقام العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة فايد، بإخبار اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام، الذي كلف بإرسال 10 سيارات المياه لتوفير المياه المواطنيين حتى إصلاح الماسورة العملاقة.

كما وصلت سيارات تابعة للمحافظة من مدينة الإسماعيلية إلى مدينة فايد للمساهمة في تحويل مسار شبكة المياه.

انفجار ماسورة المياة الرئيسية بمدينة فايد