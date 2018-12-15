شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى محمد فودة: أسئلة الرئيس لمحافظ القاهرة تكشف مشكلتنا الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لخص الإعلامى محمد فودة المشكلة الكبرى التى يعانيها الجميع فى الوقت الحالى من خلال موقف الرئيس السيسي مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الذى شهد توجيه الرئيس 3 أسئلة للمحافظ، دون قدرة المحافظ على الإجابة عليها، مشيرا إلى أن الرئيس يعلم بجميع مصادر الدخل فى مصر.





وقال الإعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "الرئيس عبدالفتاح السيسي، سأل محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أثناء عرضه لمشروعات المحافظة عدة أسئلة مثل تعرف حجم الأموال المتوفرة فى صندوق العشوائيات بالمحافظة ؟ ..تعرف دخل محافظة القاهرة كام؟

تعرف عدد مشروعات الكبارى التى تم تنفيذها فى الأربع سنوات الماضية بالمحافظة؟ لكن محافظ القاهرة مع احترامنا له لم بعرف الإجابة.. وهذا الموقف يلخص مشكلتنا الكبرى ، أن الرئيس يتابع ويعرف أدق التفاصيل والمعلومات عن كل محافظة ومصلحة حكومية بينما المسئولون عن تلك المحافظات والمصالح الحكومية لايعرفون ، فكيف ينجحون أو يحققوا إنجازات وهم لايعرفون المعلومات الأساسية عما يديرون ..حفظ الله الرئيس السيسي .. وتحيا مصر".