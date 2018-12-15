شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد العراقى يبدأ غدا فى استلام أوراق مستحقين جدد لأصحاب المعاشات التقاعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على عمق العلاقات بين مصر والعراق، لافتا إلى أن الجانب العراقى يحاول بقدر الإمكان إنجاز أكبر عدد من المستحقين للمعاشات التقاعدية .

وأشار وزير القوى العاملة، خلال مؤتمر صحفى بديوان عام الوزارة، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى الخميس المقبل للإعلان عن تفاصيل عمل الوفد العراقى خلال زيارته لمصر.

وكشف وزير القوى العاملة، أن الوفد خلال فترة زيارته للقاهرة التى تمتد لمدة أسبوع بداية من غد الأحد وحتى الخميس، فى استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدنى فى رقم المعاش التقاعدى للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي، أو توكيل رسمى وقانونى للحصول على المستحقات، أو أى مستندات تكون فى حوزتهم.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة على أتم استعداد لتذليل أية معوقات فى هذا الشأن بالتواصل مع المستحقين لاستكمال أى بيانات قد يطلبها الجانب العراقى دون أن يقع على المستحقين بعد مرور هذه السنوات التى ليس لهم دخل فى تأخير صرف معاشاتهم فيها.

ويضم الوفد العراقى أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلى جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين على، وعادل كريم عاكول بالهيئة.