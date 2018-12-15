شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين يتقدمون بأوراقهم على مقعد نقيب الصيادلة فى أول أيام الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، عن استقبال 3 طلبات ترشح لمقعد النقيب العام وأبرزهم الدكتور محى عبيد نقيب عام الصيادلة، والدكتور على عبدالله والدكتور محمد الشيخ، كما استقبلت اللجنة 6 طلبات للترشح فوق السن ومنهم الدكتور مصطفى الوكيل والدكتور أيمن عثمان والدكتور حسن ابراهيم والدكتور محفوظ رمزى، بالإضافة إلى 4 طلبات تحت السن، و5 طلبات مناطق، وتستمر اللجنة فى استقبال الطلبات حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.

كانت اللجنة قد حددت الأوراق المطلوبة للترشح وهى: صور كارنية النقابة لعام 2018، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصة أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقارى، على أن يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بدءا من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتي إنتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء علي طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقرره للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية و النقيب الفرعى.