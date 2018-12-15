المنطقة الروتارية 2451 تكرم حسام صالح الرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كرمت المنطقة الروتارية 2451 مصر المهندس حسام صالح الرئيس السابق لروتاى المعادى والرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها المنطقى الروتارية 2451 مصر لوضع الصورة العامة للروتارى 2018/2019، ومناقشة دور الإعلام والروتارى فى عرض قضايا المجتمع .

وأضاف صالح خلال إدارته للجلسة النقاشية المنعقدة الآن حول دور الإعلام والروتارى فى عرض قضايا المجتمع والتى تنظمها المنطقة الروتارية 2451، أن عدد الرسائل 5.5 مليار رسالة فى اليوم على الواتساب وعدد مستخدمى السوشيال ميديا فى العالم حوالى 4 مليار مواطن بما يعنى تقريبا أن معظم دول العالم تستخدم السوشيال ميديا.

وقال حسام صالح، الرئيس السابق لروتارى المعادى، والرئيس التنفيذى لمجموعة إعلام المصريين، إن الروتاري يعمل فى إطار تنمية المجتمع وخدمته، موضحا أن دخول الروتارى ليس بالاشتراك وإنما بالدعوة حيث يقوم أعضاء الروتارى بدعوة من يرى فيه القدرة على خدمة المجتمع.

وقال عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر ، إن الروتارى فى مصر منذ عام 1929 بما يعنى اضطلاعه ب 90 عاما من المشروعات الخدمية.

وأضاف العوا خلال كلمه له بالندوة التى نظمتها المنطقة الروتارية 2451 مصر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ،أن هدف الروتارى تقديم الخدمة الإنسانية من خلال المشروعات التى ينفذونها لتحقيق المعايير الأخلاقية العليا للوصول للهدف الأسمى الكبير والذى يتمثل فى نشر السلام والتفاهم بين الناس .

وأردف محافظ المنطقة الروتارية:"نفذنا العديد من المبادرات المتعلقة بمكافحة تحديات للفقر والجوع والمرض وندرة المياه والمشاكل البيئة" ، متابعاً:"مشكلتنا على مدى سنوات للأسف الشديد تتمثل فى أن هذه المجهودات العظيمة التى ينفذها روتارى لم تصل للرأى العام وبالتالى علينا أن نظهر للإعلاميين والرأي العام حجم الجهد والمشروعات المنفذة ليس من باب التباهى ولكن لخدمة المجتمع حتى يرى المانحون المجهود الذى كلما ظهر أكثر وثقت الجهات المانحة أكثر سواء البنوك أو المؤسسات الخدمية والشركات الكبيرة".

واستطرد العوا أن ندوة اليوم تهدف إلى توضيح الأمر للإعلاميين حجم المجهود المبذول من المنضمين للروتارى حتى يعلمه الجميع، ومن أجل تجميع الجهود لزيادة الخدمات والإنتاج على مدى السنوات.

وأردف محافظ المنطقة الروتارية:"نستهدف هذا العام إنجاز 1000 مشروع خدمى فى كافة مناطق مصر" .

فيما استعرض منظمو المؤتمر فيديو توضيحى عن الأنشطة التى تنفذها المنطقة الروتارية على مستوى المجالات المختلفة وبمختلف المحافظات.