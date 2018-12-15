شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر إعلان تسليم هويات المصريين مستحقى المعاشات التقاعدية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفى، الذى يعقده وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور وفد من دولة العراق، للإعلان عن تسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، بعد أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

ويضم الوفد العراقى أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد.