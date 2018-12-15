البابا تواضروس يدشن 3 مذابح ومعمودية بكنيسة العذراء ومارجرجس بالشروق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم 3 مذابح ومعمودية بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينة الشروق.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها 8 من أحبار الكنيسة، وهم الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة والأنبا إرميا الأسقف العام والأنبا صموئيل أسقف طموه والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية.

والمذابح الثلاثة المدشنة هى، المذبح الرئيسي (الأوسط) على اسم السيدة العذراء، والمذبح البحري على اسم الشهيدين مارجرجس وأبوسيفين، والمذبح القبلي على اسم رئيسي الملائكة ميخائيل ورافائيل.

كما تم أيضًا تدشين معمودية على اسم يوحنا المعمدان إلى جانب شرقية الهيكل (حضن الآب) وبقية أيقونات الكنيسة.

وبارك قداسة البابا تواضروس اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين كنيسة العذراء ومارجرجس بالشروق قبل بدء صلوات التدشين.