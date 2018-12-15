شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تحضر فعاليات سباق "الفورمولا إى- الدرعية" بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تشارك اليوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، فى حضور فعاليات سباق " الفورمولا إى- الدرعية " الذى يقام فى المملكة العربية السعودية لأول مرة وذلك بمدينة الدرعية خلال الفترة من 13 وحتى 15 ديسمبر الجارى.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسعودية فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين الجانبين فى مجال تنشيط السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها، وجذب مزيد من حركة السياحة العالمية لهذه الدول.
والسباق هو المرحلة الأولى من الموسم الخامس لبطولة "أى بى بى فورمولا إى" والتى تعتبر أول سلسلة عالمية لسباقات الشوارع للسيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية، وللمرة الأولى فى الشرق الأوسط سيزور السباق السعودية ليكون أول حدث عالمى ينظم فى المملكة ويكون مسرحا للإطلاق الرسمى للجيل الثانى من سيارات الفورمولا إى.
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