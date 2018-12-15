شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الشباب الأفريقى يعلن أسماء المقبولين فى الدفعة الأولى لمدرسة أفريقيا 2063 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن المقبولين الذين تم اختيارهم لحضور "مدرسة إفريقيا الصيفية 2063" التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى بالشراكة مع كلية الدراسات الإفريقية العليا كشريك أكاديمي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من برنامج الوعى الإفريقي، حيث تعد أول مدرسة تفاعلية تهدف لإعداد كوادر شبابية من محافظات الجمهورية والطلاب الأفارقة الناشطين، تماشيًا مع الإعداد لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى 2019.

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات مدرسة إفريقيا الصيفية - التى تنفذها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مكتب الشباب الأفريقى بوزارة الشباب والرياضة - (100) دارس بالاضافة إلى (20) دارس على قائمة الانتظار وذلك من مجموع كلى (4332) متقدم، بواقع (2175) متقدم من خلال الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمدرسة الإفريقية 2063 والتي تم إطلاقها بتاريخ 11 نوفمبر الماضى، و (2157) متقدم من خلال قواعد بيانات الملتحقين بالبرامج السابقة.

يذكر أن مدرسة إفريقيا الصيفية تستند رؤيتها وأهدافها على ثلاثة مستويات وهى رؤية مصر 2030 على المستوى الوطنى وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063 على المستوى القارى، وأهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى الأممى، وتناقش المدرسة عددًا من القضايا الإفريقية بين الأوساط الشبابية فى شكل تعليمى تفاعلى لأول مرة، ويشارك فى فعاليات البرنامج أبرز الدبلوماسيين والأكاديميين المصريين والمتخصصن من مختلف الدول الإفريقية بالمشاركة مع السكرتارية التنفيذية لبرنامج آلية مراجعة النظراء بجنوب إفريقيا.

أوضحت الوزارة أن المتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار سيتم إتاحة الفرصة لهم والاستعانه بالمتميزين منهم خلال الفعاليات القادمة بمحافظة أسوان كعاصمة للشباب الافريقى، حيث تم تقسيم المتقدمين البالغ عددهم (4332) متقدم إلى (أبناء محافظات حدودية – أفارقة غير مصريين – أبناء محافظات – أبناء مؤسسات)، وتمت عملية الاختيار من خلال ثلاثة مراحل تم من خلالها مراعاة التنوع ( الجغرافى – التعليمى – المؤسسى - الثقافى – الاجتماعى - المهنى- العمريى –الجنسى).