شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تواصل إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرى السترات الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على المحتجين من حركة "السترات الصفراء"، بحسب سكاى نيوز الإخبارية وذلك خلال الموجة الخامسة من الاحتجاجات فى فرنسا، وبدى أعداد المتظاهرين أقل بكثير مما كانت عليه خلال الأسبوع الماضى وكان أبرز الشعارات التى رفعت اليوم إسقاط الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وتواصل السترات الصفراء حراكها للأسبوع الخامس على التوالى، فى حين أعلنت السلطات الفرنسية نشر 8 آلاف عنصر من قوات الأمن و14 آلية مدرعة فى باريس اليوم السبت تحسبا لمظاهرات جديدة دعت إليها حركة "السترات الصفراء".

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد دعا الجمعة من بروكسل إلى "الهدوء"، مشيرا إلى أن "الحوار لا يتم باحتلال الأماكن العامة والعنف".

وتشهد فرنسا منذ 5 أسابيع مظاهرات غير مسبوقة بدأت بدعوات على شبكات التواصل الاجتماعى للاحتجاج على زيادة الضرائب على المحروقات، قبل أن تتحول إلى حركة شعبية تعرف بحركة "السترات الصفراء".