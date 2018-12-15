شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن إعادة 184 ألف مستفيد للبطاقات بعد تحديث بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قبول تظلمات المرحلة الثانية خلال شهر ديسمبر الجارى لعدد 133 ألف بطاقة بإجمالى184.5 ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التى تقدموا بها بمكاتب التموين خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجارى، وقد تم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات اليوم، أنه لن يضيع حق أى مواطن له دعم ولن نسمح بوجود أخطاء، كما أن مكاتب التموين ما تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومى لهم وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة ويتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الاخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل اسبوعي، واى فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء فى صرف الخبز او التموين.

وأضاف المصيلحى، أنه لم يحدث حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، ومن تم حذفه لم يكن لديه رقم قومى أو خطأ فى الرقم القومى أو أرقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التى بها عدد أفراد غير متناسبة مع عدد الأفراد المقيدة بالفعل، وحرصا على الحفاظ على حقوق أى مواطن فقد تم فتح باب التطلمات من خلال مكاتب التموين.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين عن إصدار وتسليم 85 ألف بطاقة تموين ذكية جديدة بإجمالى، 193.5 ألف مستفيد جديد تم تسليمهما للمواطنين وإدراجهم فى قائمة صرف التموين والخبز اعتبارا من شهر ديسمبر الجارى، وذلك فى اطار حرص الوزارة على تسليم هذه البطاقات بعد طباعتها للمواطنين من خلال مكاتب التموين حتى يتمكنوا من صرف مقراراتهم التموينية بشكل منتظم وأن الوزارة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وتناشد الجميع فى التعاون لضمان سلامة العمل وحُسن إدارة أموال الدعم.