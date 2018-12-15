شكرا لقرائتكم خبر عن وفد العراق: مستحقات المصريين لا تعد إرثا بل من حق "الأرملة والقصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على جعفر الحلو، مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى بالعراق، إن وزارتى المالية والعمل العراقيين، وهيئة التقاعد الوطنية، شكلت لجنة لدراسة بيانات المصريين المتقدمين، للحصول على مستحقاتهم من المعاشات التقاعدية خلال فترة عملهم سواء بالقطاع الحكومى أو الخاص.

وأشار الحلو، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، بوزارة القوى العاملة، إلى أن زيارة الوفد العراقى اليوم، تأتى ضمن مجموعة الزيارات المتبادلة بين البلدين، والتى كان آخرها فى عام 2016.

وأوضح مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى بالعراق، أنه سيكون للوفد خلال فترة تواجده فى القاهرة حتى الخميس المقبل، زيارة برعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، للبنك المركزى المصرى، لتذليل العقبات، التى تواجه تحويل المستحقات للمصريين المتقاعدين، كما سيكون هناك مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل، لإعلان ما توصل إليه الوفد خلال فترة زيارته، مناشدا بمن يرى أنه لديه مستحقات سواء خلال عمله بالقطاع الحكومى العراقى أو الخاص، أن يتقدم للوزارة بالبيانات التى تفى بذلك، مؤكدا على أن من يتقدم بأوراقه لا يعنى أنه له مستحقات بالفعل، بل سيتم دراسته أوراقه وبيانات أولا.

وأكد الحلو، على أن تلك المستحقات لا تعد إرثا، بل سيكون من حق الأرملة والأطفال القصر فقط الحصول على المستحقات، مشيرًا إلى أن عدد المستحقين بالقطاع الخاص بلغ 398، وتم تحويل أكثر من 3 ملايين و200 ألف دولار حتى الآن لهم، فيما بلغ عدد المتقاعدين بالقطاع الحكومى 250 متقاعدا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بالوزارة، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووفد من دولة العراق برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى، للإعلان عن تسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، بعدما تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

ويضم الوفد العراقى، أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلى جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين على، وعادل كريم عاكول بالهيئة.