شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "عقب سيجارة" يتسبب فى انهيار عقار بوسط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى قسم شرطة العطارين بلاغا، يفيد نشوب حريق بالعقار رقم 36 بشارع الخواص متفرع من شارع البيومى بميدان محطة مصر بحى وسط الإسكندرية. انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها ومسئولى حى وسط إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها. وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 3 طوابق، ونشوب حريق فى قمامة أعلى سطح العقار نتيجة إلقاء عقب سيجارة بإهمال ما أدى إلى احتراق العقار بالكامل.

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