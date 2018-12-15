شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام ينتدب "الطب الشرعى" لمعاينة جثتى حادث كنيسة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بندب الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى على جثتى المجنى عليهما فى حادث كنيسة نهضة القداسة الأولى بالمنيا.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لواقعة مقتل كلا من ديفيد عماد، وعماد كمال، جراء إطلاق رقيب الشرطة المعين خدمة لحراسة وتأمين كنيسة نهضة القداسة الأولى، النار عليهما.

وعقب معاينة النيابة العامة لمكان الحادث، ومناظرة جثة المجنى عليهما والتحفظ على كاميرات المراقبة في موقع الحادث، فقد تم ندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثتى المجنى عليهما كما تم استجواب المتهم الذى اعترف بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحه على المجنى عليهما، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

ومازالت التحقيقات جارية، ليدلي باقى الشهود بشهادتهم فى الواقعة، ولورود تقرير الطب الشرعى تمهيداً لإعداد الأوراق للتصرف.