النائب العام ينتدب الطب الشرعي للكشف على جثتي حادث المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -(أ ش أ):

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثتي المجني عليهما ديفيد عماد كمال، وعماد كمال صادق، في واقعة مقتلهما جراء إطلاق رقيب الشرطة المعين خدمة لحراسة وتأمين كنيسة نهضة القداسة الأولى بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا، النار عليهما.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم السبت، أنه في إطار متابعة النائب العام للحادث، وعقب معاينة النيابة العامة ومناظرة جثة المجني عليهما، تم التحفظ على كاميرات المراقبة في موقع الحادث، واستجواب المتهم الذي اعترف بقيامه بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحه على المجني عليهما إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

واختتم البيان، بأن التحقيقات لا تزال جارية ليدلي باقي الشهود بشهادتهم في الواقعة، ولورود تقرير الطب الشرعي تمهيدًا لإعداد الأوراق للتصرف.