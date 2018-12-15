مباحث التموين تداهم مصنعا لإنتاج المصاصات الفاسدة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم السبت، القبض على صاحب مصنع لمنتجات الأطفال بدون ترخيص بمدينة السادس من أكتوبر.
تحريات العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدت أن مالك المصنع يقوم بتجميع كميات كبيرة من مخالفات المصانع واستخدامها لخامات إنتاج غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق.
وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على 165 كرتونة معبأة بمصاصات بكل كرتونة 360 قطعة وكمية كبيرة من المنتج معدة للتغليف.
تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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