بـ33 ألف قرص مخدر.. سقوط مزور هارب من 30 سنة سجن بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط هارب من أحكام بالسجن 30 سنة؛ لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية وترويجها على عملائه، والاتجار بالأقراص المخدرة، وضُبط بحوزته 33 ألف قرص مخدر.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قيام "وجدي س.ع"، 37 سنة، حاصل على دبلوم ومُقيم بالهرم، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "تزوير – سرقة بالإكراه" بالسجن 30 سنة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المستندات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمسكنه وبحوزته 33 ألف قرص مخدر و170 ألف جنيه، ومجموعة مستندات مزورة ( شهادات إتمام المرحلة الثانوية الصناعية - رخص قيادة وتسيير - شهادات ميلاد- عقود إيجار- شهادات بيانات مركبات- جهاز كمبيوتر محمل عليه نسخ من تلك المستندات).

بمواجهته اعترف بقيامه بتزوير المستندات المشار إليها، وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.