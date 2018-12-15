شرطة التموين: ضبط 97 قضية من بينها الاستيلاء على أكثر من 6 ملايين من أموال الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، في ضبط 97 قضية تموينية متنوعة.

جاء ذلك في خلال الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة لضبط جرائم الغش التجاري، والبيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار، عدم تدوين أسعار السلع على المنتجات.

وشمل أبرز هذه القضايا ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي - كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية) لقيامه بالتلاعب في عمليات صرف وهمية بمنظومة الخبز المدعم وتصرفه فى كميات كبيرة من الدقيق البلدي المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم وبيعه بالسوق السوداء ، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ مالي قدره ( 6,532,209 مليون جنيه ) وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين ، وأن المبلغ المالي المشار إليه تحصل عليه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ، وحقق أرباحاً غير مشروعة.

وتضمنت هذه القضايا أيضا ضبط مالك "مخبز بلدي" كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية) لقيامه بالتلاعب في عمليات صرف وهمية بمنظومة الخبز المدعم وتصرفه فى كميات كبيرة من الدقيق البلدي المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم وبيعه بالسوق السوداء ، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ مالى قدره نحو مليوني جنيه وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين ، وأن المبلغ المالي المشار إليه تحصل عليه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مصنع للبويات (غيرمرخص) – كائن بدائرة مركز شرطة كفرالزيات (بمحافظة الغربية) لحيازته وتجميعه واستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بلغت نحو (4,600 ألف لتر "سولار – بنزين 80 ")، وإنتاجه كميات كبيرة من البويات بلغت نحو (53.450 طن منتج نهائي) غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالح للاستخدام.. تمهيداً لبيعها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى مواصلة باقي الحملات.