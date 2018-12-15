شرطة التموين تضبط قضايا غش تجاري وغذائي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن في ضبط عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 12 قضية اسطوانات بوتاجاز و180 قضية مخالفات مخابز .

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 586 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين)، ضبط 15 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، 32 قضية في مجال الغش التجاري، و51 قضية غش غذائي وضبط 33 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر .

وفي السياق ذاته، شملت النتائج ‫ضبط 7 قضايا في مجال الإضرار بالثروة الحيوانية والداجنة.

ويجرى مواصلة وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجاري واستغلال السلع التموينية.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدهٍ.