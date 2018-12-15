وزيرة الصحة: الشباب لهم دور كبير في مبادرة "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، تأتي استكمالا لمنظومة التأمين الصحي، تصحيح للعوار الصحي بالمجتمع المصري.

وأضافت زايد، خلال استعراضها عمل مبادرة "100 مليون صحة:"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لعدد من المشروعات القومية بالجبل الأصفر، أن الحملة تستهدف أن يكون الشعب صحيا وقادرا على الإنتاج، مؤكدة أن الحملة مقدرة من جميع دول العالم.

وأشارت إلى ااشباب كان لهم دور كبير في هذه الحملة، وهى جزء من تمكين الشباب.

وأفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، ومشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصري.