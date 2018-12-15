السيسي يشاهد فيلما تسجيليا لما تم إنجازه في القضاء على أماكن العشوائيات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلمًا تسجيليًا، يستعرض ما تم إنجازه في القضاء على أماكن العشوائيات بمحافظة القاهرة.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من المشروعات القومية، وفي مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، ومشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصري.
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