"الصحة": فحص 12.4 مليون مواطن خلال المرحلة الأولى من مبادرة "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة تجري فحصا شاملا لفيروس سي في المدارس والمعاهد والتعليم الفني بداية من ديسمبر الجاري، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت زايد، خلال استعراضها نتائج مبادرة "100 مليون صحة" خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم، لعدد من المشروعات القومية بالجبل الأصفر عبر الفيديو كونفرانس، أنه تم فحص 12.432 مليون مواطن خلال المرحلة الأولى من المبادرة، لافته إلى أن الوزارة تستهدف إجراء المسح الطبي لـ3 ملايين طالب بالتعليم العام والأزهري والفني، خلال المرحلة الأولى من ديسمبر وحتى فبراير، والمرحلة الثانية مارس وأبريل.

وأفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، ومشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصري.