السيسى : "بنركب التوك توك عشان 100 متر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

اقترح الرئيس أن تكون مادة الرياضة، مادة سقوط ونجاح للطلاب، مضيفا: كل ما يكون وزن الانسان قليل والحركة كتير تكون الصحة أفضل والعكس صحيح، قل ما نتحرك قليل ونركب التوك توك عشان 100 متر، هنكون مش عارفين ننام كويس ولانتحرك كويس ولا ناخد نفسنا بشكل صح.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات، اليوم السبت، مؤسسة الدولة والجمعيات الأهلة والخيرية لازم تاخد بالها من الموضوع ده، ببرنامج مش مجرد توعية في التلفزيون.