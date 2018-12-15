السيسي يفتتح مشروعات الإسكان الاجتماعى بالعاشر وأكتوبر الجديدة بـ"الفيديو كونفرانس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر و مي مدحت:
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح مجموعة من المشروعات القومية، في مجالي المياه والإسكان الاجتماعى، عبر الفيديو "كونفرانس"، من الجبل الأصفر بالخانكة، ومنها مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة، ومحطة مياه المحمودية، ومحطة مياه سوهاج الجديدة.
كما افتتح الرئيس مشروع المحروسة 1 و2، وهو من بين عدد من المشروعات المقامة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة.
ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.
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