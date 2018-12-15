أخبار مصر | ننشر حالة الطقس غدا الأحد.. والأرصاد تعلن مفاجأة عن أمطار الإثنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر حالة الطقس غدا الأحد.. والأرصاد تعلن مفاجأة عن أمطار الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، دافئ على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وأكد خبراء الطقس، ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

الإسكندرية 12 21

مطروح 11 21

سوهاج 07 23

أسوان 10 25

وصرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس اليوم لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مطالبًا المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر، حفاظًا على سلامتهم.

تحذير للسائقين:

وحذر عبدالعال قائدي السيارات على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية والساحلية بضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية خلال قيادتهم خاصة في الصباح الباكر، وتفادي الشبورة المائية من خلال القيادة بحذر وبالسرعة المحددة على الطرق لتجنب الحوادث، فضلًا عن فحص السيارة كاملة قبل السفر لمسافات طويلة.

"الأرصاد" تعلن حالة طقس الإثنين المقبل:

وعن طقس الإثنين المقبل، قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية والغربية ستشهد أمطار غزيرة بالكامل، مشيرًا إلى أن حلايب وشلاتين ستشهد أمطار من متوسطة إلى شديدة.

"الأرصاد" توجه رسالة لـ"المواطنين" بجميع محافظات مصر:

كما وجه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مجموعة من الرسائل لمواطني محافظات جمهورية مصر العربية، بأن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار ستنتهي على السواحل الشمالية ابتداءً من الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن المحافظات ستشهد من الثلاثاء استقرار في حالة الطقس وتنتهي فرص سقوط الأمطار وسيتحسن المناخ تمامًا.