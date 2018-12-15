أخبار مصر | "برلماني": تفاوض الشركات الروس للعمل بقناة السويس فرصة استثمارية ضخمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": تفاوض الشركات الروس للعمل بقناة السويس فرصة استثمارية ضخمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف والذي أكد أن هناك عددًا من الشركات الروسية مُنخرطة في مفاوضات مباشرة مع الحكومة المصرية للعمل في المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس قائلا: "فرصة استثمارية ضخمة لتحقيق طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وقال عباس في تصريحات له، إن هناك توافق فكري وإستراتيجي كبيرًا بين القيادة السياسية المصرية والروسية واضح في الآونة الأخيرة حول تدشين مشروعات قومية عملاقة على أرض مصر، مُؤكدًا على أهمية تفعيل الجهود المُشتركة بين البلدين للوصول لنتائج فاعلة بمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مُشيدًا بجهود المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في هذا الملف حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين الروس المشاركين بمعرض التجارة الأفريقي الأول للتجارة البينية.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالترويج للمشروعات الاستثمارية التي تقوم على أرض مصر كي يتطلع العالم على المناخ الاستثماري المصري لجذب استثماراتهم.