أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن عدد من الفعاليات بعدد من محافظات الجمهورية وذلك في إطار خطة الحزب في التواصل مع الشارع المصري وأبرزها تنظيم قوافل طبية، وحملات للتبرع بالدم، وندوات إرشادية للمزارعين".

حيث نظم الحزب بمحافظة القاهرة، "ماراثون جرى" بمشاركة 200 شاب بالنزهة، ويوم ترفيهي للأطفال بحديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، ومنفذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة العزبة بمصر الجديدة، وتوزيع 500 بطانية بالوايلى.

وتعتزم أمانة الحزب بالقاهرة اليوم السبت، تنظيم فاعلية تحت عنوان "إحنا معاك" لتوزيع الملابس مجانًا على الفقراء بالمجاورة العاشرة دائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة الجديدة فضلا عن إقامة منفذ توزيع لبيع السلع المخفضة بمنطقة الظاهر.

ونظم الحزب بمحافظة الإسكندرية، قافلة طبية بمختلف التخصصات تم خلالها توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم بمنطقة بهيج دائرة المنتزة ثاني، وفي محافظة الشرقية، نظمت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بمستشفي الأحرار بمدينة بلبيس.

ونظم الحزب بمحافظة المنوفية، احتفالية بإحدى القاعات بمدينة شبن الكون بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء الحزب لافتتاح المقر الجديد بالمدينة، ونظم الحزب بمحافظة السويس حملة للتبرع بالدم بميدان المحطة بمنطقة "جنيفة" دائرة قسم شرطة الجناين.

وافتتح الحزب بمحافظة سوهاج، منفذ لبيع اللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة في مدينة طهطا ولمدة شهر، ونظم الحزب بمحافظة قنا ندوة إرشادية للمزارعين حول مشكلات المزارعين واستصلاح الأراضي بقرية اسمنت بمركز نقادة، ونظمت أمانة الحزب بالبحر الأحمر احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة بحديقة الوفاء بمدينة الغردقة تم خلالها توزيع بعض الهدايا على المشاركين، وتم عقد ندوة تثقيفية للمزارعين بالوادي الجديد بدار المناسبات بقرية تنيدة بمركز بلاط، فضلا عن تنظيم ندوة للتوعية بأخطار مرض السكر بمقر الحزب بمدينة الدخلة تم خلالها توزيع عدد 20 جهاز لقياس السكر على بعض الوحدات الصحية.

كما يعتزم الحزب اليوم السبت عقد ندوة تثقيفية بمقر الحزب بمدينة الفرافرة فضلا عن تنظيم قافلة بيطرية بقرية جورماشين 7 دائرة مركز باريس.

