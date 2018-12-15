أخبار مصر | "توجيه وأمر وتوبيخ".. كواليس افتتاح "السيسي" عددا من المشروعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توجيه وأمر وتوبيخ".. كواليس افتتاح "السيسي" عددا من المشروعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محطة مياه المحمودية ومحطة مياه سوهاج الجديدة، وذلك من خلال الفيديو كونفرانس، كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان.

وافتتح الرئيس السيسي مشروع الإسكان الاجتماعي "أهالينا 1" كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، فضلا عن مشروع الإسكان الاجتماعي في أبو رديس بجنوب سيناء.

وافتتح الرئيس السيسي أيضا، أكبر محطة تحلية مياه في جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والواقعة بمدينة طور سيناء، التي قضت على مشكلة نقص المياه بطور سيناء.

وافتتح الرئيس السيسي محطة مياه المحمودية ومحطة مياه سوهاج الجديدة، كما افتتح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان.

وأعلن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق العامة، أنه يتم افتتاح 20 ألفا و650 وحدة سكنية ضمن 10 مشروعات في مدن مختلفة بتكلفة 2.4 مليار جنيه، وهذه المشروعات متكاملة بها أحسن مستوى جودة الحياة وكاملة الخدمات ووسائل الترفيه والمراكز الصحية، والمدارس والحضانات.

توجيهات مهمة:

وقال الرئيس السيسي إن 25% من المصريين وزنهم طبيعي والباقي إما لديهم سمنة مفرطة وإما سمنة عادية، مؤكدا أنها تسبب أمراضًا وعبئًا على الجسم والمخ.

وأضاف الرئيس السيسي أنه بدأ العمل على إنهاء قوائم الانتظار منذ أكثر من عام ومعرفة تكلفتها الإجمالية، للحد من انتظار المرضى لعلاج لفترات طويلة.

وقال الرئيس، إنه عند إجراء الفحص وجد أن هناك 17 ألف حالة انتظار في قوائم الانتظار أنهت وزارة الصحة في هذا التوقيت منها 5 آلاف فقط وتم التحرك للتخلص من الباقي في الفترة اللاحقة.

وأوضح أن قوائم الانتظار للعمليات الجراحية قد تصل تكلفتها لـ18 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تمت إضافة الأمراض غير السارية لمبادرة 100 مليون صحة لأهميتها.

وأضاف أن مبادرة "100 مليون صحة" تستهدف الاطمئنان على صحة المواطنين المصريين، مؤكدا أن 6 ملايين مواطن مصري لديهم مشكلات مرضية.

وتابع: "انتهينا من 51 ألفا من قوائم الانتظار وهذا كان فوق أعبائنا الاقتصادية لأن التكلفة تتخطى الـ18 مليار جنيه"، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك وعي صحي لدى كل مواطن مصري.

وقال الرئيس السيسي، إن الشعب لا يعي حجم التحديات التي تواجهها الدولة، ولا يفكر في كيفية توفير الأموال الطائلة لإقامة المشاريع القومية.

وأضاف أن الدولة تعمل قدر الإمكان على تخفيف الأعباء الصحية عن الشعب، وأكد أنه لا بد من بناء وعي حقيقي لدى الشعب، ليقدر الإنجازات التي تقوم بها الدولة.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية ستصبح بفضل حملة "100 مليون صحة" الأقل في المعدلات العالمية للإصابة بمرض فيروس "سي".

أوامر مهمة:

وكلف الرئيس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة صياغة موازنات الوزارة وإيجاد مبادرات مختلفة لحل الأزمات الصحية الأكثر انتشارًا بين المواطنين.

وقال إنه لا بد من تكاتف الإعلام وجميع مؤسسات ووزارات الدولة لإيجاد برنامج ضخم للتوعية الصحية، وعلى رأسها التوعية بمخاطر زيادة الوزن، ليعيش المواطنون بصحة وسلامة لأطول فترة ممكنة.

وتابع: "مش عايز أقول كلمة صعبة.. لأن محدش عارف الحكاية فيها إيه، والدول بتمشي إزاي والناس بتفكر على قد الأكل والشرب ومصاريف الأولاد وخلاص، لكن لا يدركون تكلفة المشروعات القومية والتنموية المهمة التي تكلف الدولة مليارات مثل محطات الصرف الصحي".

وطالب الرئيس السيسي بتخصيص برنامج رياضي في الجامعات والمدارس وإقامة سباقات ماراثون للمشي والجري بشكل دوري، فضلًا عن الدعوة للرياضة للحد من الأوزان الكبيرة والسمنة المفرطة، والحد من أمراضها.

وأضاف أنه طلب من الدكتورة هالة زايد شرح أزمة ارتفاع الأوزان بالأرقام التي تتحول إلى ملف "حكايتنا".

وأكد الرئيس أنه تم الكشف فقط على 17 مليون شخص فقط من 55 مليونًا الذين تم المسح عليهم واتضح إصابة 11 مليون مواطن بأمراض، وهي أرقام كبيرة.

وقال: "أتمنى من الدولة أن تنتهي من ميكنة البيانات قبل 2020، لنتمكن من الوصول إلى بيانات نستطيع من خلالها معرفة مكاننا".

وطالب بضرورة أن تكون الرياضة مادة أساسية في المدارس والجامعات، كما أكد الرئيس السيسي أنه لا بد أن تركز جميع مؤسسات ووزارات الدولة بالتعاون مع وسائل الإعلام، على خلق التوعية الصحية لدى المواطنين المصريين، عن طريق تطبيق برنامج متكامل.

وقال الرئيس، إن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد بحاجة إلى مواطنيها الأصحاء، وأضاف أنه من الممكن خلال المرحلة المقبلة أن تصبح ممارسة الرياضة جزءا من الشهادات التعليمية، وأكد ضرورة اهتمام أولياء الأمور بصحة أبنائهم كما يهتمون بحصولهم على الشهادات التعليمية.

وأمر الرئيس السيسي، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتشييد كنيسة في مشروع أهالينا وعدم نسيان ذلك مستقبلا في مشروعات الإسكان الجديدة.

كما طالب الرئيس بعرض فيلم يوضح للمواطنين شكل ومخاطر البناء بشكل عشوائي بعيدًا عن تخطيط الدولة، مستنكرًا شكل وبيئة المناطق الخطرة التي يسكن بها البعض من المواطنين.

وأضاف: "والله ما حد ادى المواطنين شقق سكنية كاملة المرافق في العالم كله إلا مصر".

وقال: "إحنا عايزين نمنح المواطنين حياه ترقى بهم وأولادهم"، موجها الشكر للبنك الأهلي والبنك المركزي والبنوك الأخرى التي أسهمت في الإسكان والانتهاء من قوائم الانتظار.

كما طالب الرئيس السيسي، اللجنة المشكلة من الوزارات والهيئات بإعداد عقد نموذجي لإلزام سكان مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمناطق غير الآمنة بعدم التصرف في الوحدات السكنية بعد استلامها حيث يكون للعقد سلطة قانونية ملزمة.

توبيخ محافظ القاهرة:

وجه الرئيس السيسى عدد من الأسئلة للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حول دخل المحافظة وأهم المشروعات التى يتم تنفيذها من الكبارى والوحدات السكنية، حيث عجز المحافظ عن الإجابة.

وقال الرئيس السيسى انه يجب على المسئول أن يكون ملما بكل شيء داخل محافظته لمواجهة جميع أسئلة المواطنين فى الشارع لوضع الحقائق كاملة أمام المواطن.