أخبار مصر | استغاثة إلى رئيس الجمهورية.. "المعارف" تحول دون تنفيذ قرار نيابة جنوب الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استغاثة إلى رئيس الجمهورية.. "المعارف" تحول دون تنفيذ قرار نيابة جنوب الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الذي تُصر فيه الدولة على محاربة كافة أشكال الفساد والمحسوبية وتصميمها على إنفاذ القانون، يظن البعض أنه بمأمن عن ملاحقته متواريًا في أحد المعارف أو معتمدًا على البيروقراطية، إلا أن ذلك العهد بالتأكيد قد انصرف إلى غير رجعة ولنا في ضبطيات الرقابة الإدارية أسوة حسنة.

استغاث بـ "الخليج 365" مجموعة متضررين من عدم تنفيذ قرارات إزالة صادرة من نيابة جنوب الجيزة الكلية بحق تعديات مملوكة لشخص "ذو علاقات" جيدة بجهات تنفيذية وإشرافية وبل وزارية على حد قولهم.

وقال أحد المتضررين "رغم إن حكم الإزالة صادر من كذا شهر إلا إنه متخزن في الأدراج لأكثر من ستة أشهر وكل الجهود المبذولة في سبيل إعمال القانون تذهب سدى بقدرة قادر، حتى بعدما صعدنا الموضوع لمكتب مساعد مدير أمن الجيزة، وتواصلنا معاه هاتفيًا لتحديد موعد للقائنا وبعدما عرضنا على مكتب سيادته الموضوع فجأة مابقاش بيرد علينا".

وتابع المتضرر – الذي تحتفظ الخليج 365 باسمه وصفته نظرًا لحساسية عمله- "لما يأسنا من مكتب مساعد الوزير صعدنا الموضوع لمكتب وزير الداخلية شخصيًا، ولمسنا اهتمام حقيقي وأخدنا وعد بإعداد اللازم وتدبير حملة أمنية تنفذ قرار الإزالة للمرة الرابعة لكن ما اتنفذش، أنا مش فاهم هل في حد أقوى من النيابة العامة بالإقليم والمحامي العام وجميع السلطات التنفيذية بالشكل دا؟".

وناشد المتضرر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي التدخل شخيصًا لحل أزمته بعدما طرق جميع الأبواب دون نتيجة.

ملحوظة: تحتفظ بوابة وجريدة الخليج 365 بالبيانات كاملة - لحساسية منصب المتضرر.