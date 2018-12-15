مصر | تجديد حبس متهمة بـ"المحور الإعلامي" 45 يومًا

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الصحفية شروق أمجد 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة نشر أخبار كاذبة. وأسندت النيابة إليها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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