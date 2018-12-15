مصر | غلق محور NA بمحور المشير طنطاوي لاستكمال أعمال إنشاء 2 كوبري مشاه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق محور NA بمحور المشير طنطاوي لاستكمال أعمال إنشاء 2 كوبري مشاه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه في إطار استكمال أعمال إنشاء 2 كوبري مشاه بمحور المشير طنطاوي، فقد تقرر بدء الأعمال وفقًا للضوابط التالية:

غلق كلي لمحور NA في الاتجاه القادم من التجمع الخامس اتجاه مدينة نصر يوم الجمعة الموافق 14‏12‏2018 من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا.

غلق كلي لمحور NA فى الإتجاه القادم من مدينة نصر اتجاه التجمع الخامس يوم الجمعة الموافق 14‏12‏2018 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

وجار عمل اللازم بالنسبة للتحويلات المرورية.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة.

