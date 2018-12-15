مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 66 قضية مخالفة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. ضبط 66 قضية مخالفة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 66 قضية تنوعت في ضبط 12 عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن أسعار، 9 إدارة منشأة بدون ترخيص، 13 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 8 انتاج خبز ناقص الوزن، 8 غلق في مواعيد العمل الرسمية.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

