شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لقائد المنطقة المركزية عن «أهالينا 1»: «الكنيسة فين؟.. ده توجيه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ كنيسة في مدينة أهالينا 2 الجديدة، وذلك خلال استعراض اللواء أركان حرب عماد أحمد الغزالي، قائد المنطقة المركزية العسكرية إنجازات مشروع «أهالينا 1». وحيث تساءل السيسي عقب انتهاء العرض: «الكنيسة فين يا عماد؟»، فرد الأخير: «معملناش كنيسة يا فندم» فعلق السيسي: «ليه.. ده توجيه، الموضوع ده ميفوتناش تاني، عشان نحقق لده ولده.. كله يعبد زي ما هو عايز». ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى. ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، والمشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ويضم عددًا من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.

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