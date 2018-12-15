شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يحرج وزيرة التضامن على الهواء: «الدكتورة غادة مش عاوزة تصرف» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحرج الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية في محافظة القليوبية السبت.

وخلال عرض قائد المنطقة المركزية العسكرية المنفذة لمشروع «أهالينا 1» لمستوى تجهيز الوحدات السكنية التابعة للمشروع استوقفه الرئيس للسؤال عن نوعية الغسالات التي تم تزويد جميع الوحدات بها في المشروع، فرد قائلا: «غسالات عادية»، فالتفت الرئيس للوزيرة قائلا: «الدكتورة غادة مش عاوزة تصرف».

ويفتتح الرئيس عددًا من مشروعات المياه والإسكان في منطقة الجبل الأصفر بالقليوبية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.