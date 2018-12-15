شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أسماء 4 شهداء على مدارس وميادين بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محافظة الجيزة، السبت، اسم الشهيد الرائد عبدالرحمن مهدى حسن الصيرفي على مدرسة الجيزة الثانوية بنين التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، واسم الشهيد ملازم أول احتياط محمود كمال الدين حسين عبدالمطلب على مدرسة طهما الابتدائية، واسم الشهيد الملازم خميس على سيد على مدرسة اللشت بمركز العياط، وإطلاق اسم الشهيد جلال عبدالمحسن محمد على ميدان مثلث العجوز بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم إطلاق أسماء الشهداء تخليداً لذكراهم وتقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وتأديتهم العمل على أكمل وجه.

ودعا «راشد» طلاب المدارس بالاقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن بسواعدهم والوقوف أمام أي عدو.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة بحضور الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بالمحافظة.