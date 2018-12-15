شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحركة بعد تعطل قطارين بسوهاج ساعتين و15 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت هيئة السكة الحديد، السبت، حركة تسيير قطارين مميزين بعد تعطلهما بمحافظة سوهاج لمدة ساعتين و15 دقيقة، مما تسبب في تعطل قطار ركاب عن موعده لمدة 35 دقيقة وعدم حدوث تجاوزات بحركة سير باقى القطارات.

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارين بتعطل القطارين بدائرة قسم أول مدينة سوهاج ومحطة سكة حديد «بني حميل» بمركز البلينا، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية.

وتبين من المعاينة والفحص أنه تبلغ لقسم شرطة أول سوهاج من الخدمة الأمنية المعينة بمزلقان «الشيخ عطي» بدائرة القسم بتعطل القطار رقم 159 مميز «الأقصر / القاهرة»، بسبب عطل ميكانيكي بالجرار، وقام مسؤولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متأخرا عن موعده 40 دقيقة، ونتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 733 ركاب نجع حمادي / سوهاج لمدة 35 دقيقة.

وفى مركز شرطة البلينا، تبلغ من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد بني حميل «محطة فرعية» بدائرة المركز، بتعطل القطار رقم 91 مميز «أسوان / القاهرة» على رصيف المحطة بسبب عطل كهربائي بالجرار، وقام مسؤولو هيئة السكة الحديد بتغيير الجرار بآخر بديل، واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعة و35 دقيقة، ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات أخرى بحركة سير القطارات، واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارين، ولحين استئناف رحلتهما، وتحرر محضرين وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.