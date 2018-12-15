شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة عسكرية للشهيد محمد العصلوجي بمسقط رأسه في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي قرية الطاهرة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، السبت، جثمان شهيد الواجب المجند «محمد ماجد سليمان العصلوجي»، ٢١ سنة، والذي استشهد متأثرًا بإصابته أثناء تأدية واجبه الوطني بمحافظة شمال سيناء، وتم تشييع الجثمان في جنازة عسكرية مهيبة حضرها اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، نائبًا عن المحافظ، والعميد رضا الحسينين المستشار العسكري للمحافظة، واللواء خالد عبدالمحسن، مساعد مدير الأمن لشؤون التدريب نائبًا عن مدير الأمن، والعقيد عبدالله فليقل، مأمور مركز الزقازيق، والرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز، وعدد من أفراد القوات المسلحة والقيادات التنفيذية والشعبية، وزملاء الشهيد، وخرج الجثمان من مسجد سليمان أباظة بالقرية ملفوفًا في علم مصر وتم مواراة جسده بمقابر الأسرة بالقرية وسط بكاء أهله وذويه.

تحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الإرهاب، وردد المشيعون «لا إله إلا الله» و«الشهيد حبيب الله» و«يا شهيد نام وإرتاح وإحنا نكمل الكفاح» وسط بكاء وحزن شديد، مودعين المجند إبن القرية بالدعوات، فيما ألقى إمام القرية كلمة للمشيعين حثهم فيها على أن للشهيد منزلة كبيرة عند ربه وهو شهيد في الجنة بإذن الله، وطالبهم بالدعاء له بأن يغفر الله له ولمن سبقه من الشهداء، قائلاً: «لا ينفع الشهيد في هذا الوقت سوى الدعاء فإن الله سبحانه وتعالي كرمه بأن جعله في زمرة الشهداء»، وبكى أهل القرية معبرين عن حزنهم الشديد لفراق إبن من ابنائها وأجمع الأهالي أن الشهيد كان يتمتع بسمعة طيبة وحسن الخلق ولم يؤذ أحد طوال حياته وضحى بنفسه من أجل وطنه داعين الله أن يدخله فسيح جناته.

وقال والد الشهيد ماجد سليمان ويعمل بالخارج حسبي الله ونعم الوكيل في اللي حرموني من نور عيني وأحتسبه عند الله من الشهداء راضين بقضاء الله وقدره وحضرت والدة الشهيد وشقيقته الوحيدة لوداع نجلها في المسجد مرددة «حسبي الله ونعم الوكيل»، «زفيتك للجنة يا محمد بدل ما ازفك على عروستك»، «في الجنة ونعيمها يا غالي» وانتابتهما حالة من البكاء حزنا على فراقه والشهيد له من الأشقاء ثلاثة ولدين وبنت هو أكبرهم.

ومن جانبه، أكد اللواء حسين الجندي، سكرتير عام محافظ الشرقية، نيابة عن المحافظ أن المحافظة على أتم الاستعداد لتلبية أية مطالب لأسرة الشهيد تقديرًا وتكريمًا لدوره البطولي حفاظًا على أمن واستقرار البلاد، قائلا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعا عن أمنه واستقراره.

جنازة عسكرية للشهيد محمد ماجد بمسقط رأسه فى الشرقية

جنازة عسكرية للشهيد محمد ماجد بمسقط رأسه فى الشرقية

جنازة عسكرية للشهيد محمد ماجد بمسقط رأسه فى الشرقية

جنازة عسكرية للشهيد محمد ماجد بمسقط رأسه فى الشرقية

جنازة عسكرية للشهيد محمد ماجد بمسقط رأسه فى الشرقية

جنازة عسكرية للشهيد محمد ماجد بمسقط رأسه فى الشرقية

جنازة عسكرية للشهيد محمد ماجد بمسقط رأسه فى الشرقية