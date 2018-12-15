شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية: نعمل على تشغيل نساء القرى والمناطق الأكثر فقرًا في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات على مدار 5 أيام، اعتبارًا من غدًا الأحد وحتى الخميس بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

وقال بيان إعلامي السبت، إن الدورة تأتي في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم المرأة المصرية وقضاياها وتنمية مهاراتها في جميع المحافظات وتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في محاورها الرئيسية «السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحماية»، وفي ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالاهتمام بالمرأة وقضاياها وتمكينها وإنشاء الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمي للوزارة وهي معنية بشؤون المرأة وإنشاء وحدات على مستوى محافظات الجمهورية لنشر ثقافة دعم المرأة وتمكينها.

وقال الوزير إن البرنامج التدريبي يتضمن رفع توعية العاملين بوحدات تكافؤ الفرص وتنمية مهاراتهن بمكتسبات وحقوق المرأة في القانون والدستور وتنمية المهارات القيادية الفعالة في الاتصال والتفاوض وإدارة الوقت وتعريفهن بقانون الإدارة المحلية واختصاصات التنمية المحلية وزيادة وعيهن بأهم مكتسبات المرأة في قانون 81 للخدمة المدنية لسنة 2016 وتنمية مهارتهن في إحصاءات النوع الاجتماعي والموازنة المستجيبة للنوع.

وأشار الوزير إلى قيام وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمتابعة تنفيذ الخطط التنموية التي تراعى النوع الاجتماعي ودعم وضع المرأة في جميع القوانين والسياسات وحماية الفئات المهمشة والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة لحل شكاوى المرأة وبناء قدراتهم في مختلف المجالات.

أكدالوزير أن الوزارة تعمل على قدم وساق لنشر ثقافة تمكين المرأة بالمحافظات التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى توحيد المفاهيم حول حقوق المرأة لدى رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات والقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة وتوفير الحماية والرعاية لها في جميع ربوع الوطن وترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل كأسس لبناء المجتمع وكما ينص عليها الدستور.

وأضاف شعراوي إلى أن الوزارة تعمل على رصد احتياجات المرأة في المحافظات خاصة المرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر فقرًا وتوفير فرص عمل لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم المرأة في جميع المجالات دعمًا للجهود القومية التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي لها.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مبادرة معا ضد العنف تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتأتي المبادرة تنفيذًا لحملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المتعارف عليها دوليًا حيث تم إطلاق فعاليات المبادرة من ديوان عام وزارة التنمية المحلية بجميع المحافظات.