شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يغادر الخانكة بعد افتتاح عدد من المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي الخانكة بمحافظة القليوبية بعد افتتاح عدد من المشروعات التنموية.

كما يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم عدد من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.