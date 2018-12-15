شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسي يوجه 3 أسئلة لمحافظ القاهرة.. وخالد عبد العال يعجز عن الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أثناء عرضه لمشروعات المحافظة عدة أسئلة، كان أولها..

تعرف حجم الأموال المتوفرة فى صندوق العشوائيات بالمحافظة؟

تعرف دخل محافظة القاهرة كام؟

تعرف عدد مشروعات الكبارى التى تم تنفيذها فى الأربع سنوات الماضية بالمحافظة؟

وجميع الأسئلة واجهها اللواء خالد عبد العال بالصمت.

وكان ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات بمجالى المياه والإسكان الاجتماعى، حيث قال الرئيس السيسى لمحافظ القاهرة: "هسألك أسئلة، ومعرفش انت هتبقى جاهز ترد ولا لأ.. تعرف حجم الأموال الموجودة بصندوق العشوائيات عندك؟ طيب هسألك سؤال تانى، دخل المحافظة كام؟"، فيما علق المحافظ: "المحافظة يافندم، سيادتك..."، ثم صمت عاجزا عن الإجابة.

وواصل الرئيس حديثه للمحافظ: "تصدق وتؤمن بالله؟ انا عارف دخل مصر كام بالحتة.. دا شغل، ولازم تعرف كل جنيه فى محافظتك وإزاى تعظمه وتكتره عشان نحل المشكلات.. طيب عملت كام كوبرى فى الـ 4 سنوات الماضية"، مستطردًا: "مش بقصد شيء.. أقول ذلك عشان لما تقعد مع المواطنين وتتحدث معاهم لازم تكون عارف رأسك من رجلك ومن خلال ذلك تعرف تتكلم وتكشف عما قدمته وما حجم عملك وما حققته وما يمكن عمله من خلال الدولة، وأقصى ما لديك.. أنا آسف أن المثال جه فيك أنت.. أنا مش بقصدك أنت خالص.. أنا بقصد كل زمايلنا اللى بيتكلموا مع الناس.. خلوا أى حد فى مصر يتكلم معايا".

وأوضح السيسي أن المسئول يجب أن يكون لديه سياق للحديث من خلال وظيفته عما يقدمه وحجم الأموال وما سيمكن تقديمه، وهذا من ضمن مكملات الوظيفة فى ظل ظروف منطقتنا وما حدث فيها، مضيفًا: "ما حدث فى 2011 وغضب الناس أنه لم يكن لدينا سياق نتحدث من خلاله للناس عن الواقع .. 46 منطقة اتعملوا ازاى؟.. وعملنا كام الف شقة.. دول بكام ؟.. لو ما خدناش بالنا من حالنا هيحصل تانى كدا.. ويبقى ما فعلناه خلال الـ 4 أو 5 سنوات الماضية إننا بنصلح ما حدث ولكن هتتكرر هذه المسائل مرة آخرى.. ولو معملناش كدا وشلنا الناس والأماكن المتواجدين بها ويعاد تصميمها وتعاد بالفعل ستتحول لبؤر مرة آخرى.. هو إحنا هنخلى الدايرة تلف بينا".

وفى حديثه لوزير الكهرباء، قال: "فيه محور فى مدينة نصر عند سوق السيارات تحت سلك اكهرباء.. يا وزير الكهرباء شلنا البتاع ده عشان نفتح المحور ده..لما نفتح المحور دا سيحدث إنفراجه كبيرة وهذا سيضطرنا للدخول لجزء من منطقة الهجانة غير المخططة وبها ناس، وهذا يتطلب تعويض وأماكن جيدة"، كما داعب محافظ القاهرة فى آخر حديثه، قائلًا: "بيجيلك فلوس قد إيه كل شهر".