السيسي: "بندى الناس شقق بعفشها.. والله ما حد عمل كدا فى العالم غيرنا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حديثه للمهندس كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تجهيزات محطات المعالجة :"وجهتكم بالدخول مع رجال الصناعة والشركات لتعظيم المكون المحلى طالما سندخل فى برامج ضخمة بمستوى عالى ومحطات معالجة بحجم كبير كى نعظم المكون المحلى، وأقول ذلك لأننا سنتوسع فى خلال الـ10 سنوات، وكى يعلم رجال الصناعة أنه هناك فرص كبيرة لعمل ومنتجات نحتاجها لخطة التنمية".

وعلق السيسي، خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمجالى المياه والإسكان الاجتماعى، على تطوير منطقة ترعة الطوارئ، قائلًا: "شايفين الناس اللى بتبنى بعيد عن التخطيط العمرانى للدولة يكون شكلها إزاى، فى أماكن خطرة وليس مجرد تخطيط عشوائى".

فيما رد المهندس كامل الوزير، قائلًا إنه تم إزالة كل التعديات والعشش بهذه المنطقة وباقى 2 كيلو فقط، وسيتم الانتهاء من المحور فى نهاية 2019، وباقى 15 فدانا قد يستغرق العمل بهم 6 أشهر، فيما أمره الرئيس بالعمل، قائلًا :"لا اشتغلوا وابدأوا الآن.. عارفين المحور بكباريه هيكلف كام.. 2 مليار جنيه".

كما علق الرئيس السيسي على مشهد المنطقة قبل التطوير قائلًا :"المنظر بتاع مصر.. تقريبا كل المناطق الخطرة أشبه بذلك المنظر وقد تزيد.. وقد نصل فيها بعد التطوير لـ250 أو 300 ألف وحدة سكنية وأرجوا أن ينتبه المصريون لما أقوله.. ناس بتاخد شقق بعفشها. حد فى العالم عمل كدا غيرنا؟.. لا والله ما حد عمل كدا فى العالم غيرنا..250 لـ 300 ألف أسرة يعنى لو ضربنا فى 5 يعنى مليون ونص، وبنحول حياتهم لشكل يليق بهم.. ومش هنسى أشكر البنك الاهلى ومساهماته وفى بشائر الخير وكل من تقدم وساهم فى هذا المشروع".

وواصل الرئيس كلمته: "عشان ندخل فى برنامج حقيقى غير مخطط فهذا يتطلب فلوس وأرقام لا أظن أنها معنا.. المبانى الناس بنيت بدون تخطيط وترتيب كما تريد وأصبحت تعيش بشكل صعب.. أرجو من البنك الأهلى والبنوك الأخرى بالمساهمة ولن أنسى مساهمة البنك المركزى ومساهماته بمليار جنيه فى مبادرة الصحة وإنشاء الله السنة القادمة ربنا يوفقنا برقم تانى وتالت، ولما قلت عاوزين للمناطق دى 100 مليار جنيه الناس كانت مستكترة المبلغ ولكن بدعم الناس والبنوك ورجا الأعمال أنجزنا ذلك".

وتابع الرئيس السيسي: "وزيرة التضامن كانت هتمسك فيا لما قلت أفرش 200 ألف وحدة، فمتوسط الوحدة 30 ألف يعنى عاوزين 6 مليارات.. والدكتورة بتقولى كفاية الشقة.. وهذا رأى سلم بس أنا باخد الطريق الصعب عشان الناس اللى هنا يبقى كلها زى بعض"، مستطردًا: "لا بد من لجنة من ال‘سكان والتضامن والداخلية والدفاع والمحافظات التى يقع فيها نطاق المشروع والجمعيات الأهلية ووزارة العدل عشان نعمل عقد نموذجى يتضمن التزامات حاسمة للقاطنين حتى لا يغيروا ما قمنا بتنفيذه، وإحنا عملنا 3 غرف عشان تكفى الناس كويس".

كما تحدث عن المحلات بالأدوار الأرضية، قائلًا :"أكثروا من عدد المحلات كما حدث فى بشائر الخير ووجدنا فرصة جيدة للمستثمرين الصغار ليستفيدوا من الوحدات الأرضية كى نخلق فرصة عمل للكيان الذى قمنا بتنفيذه.. ولما تجهزوه تعرضوه عليا، ويكون من خلال التضامن والجمعيات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات ونيفين جامع تدخل معهم وتدى التمويلات وباقى الإجراءات".