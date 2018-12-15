شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المشروعات الكبرى: الانتهاء من 134 مشروعا سكنيا فى 30 يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عاصم الخولى مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة الهندسية تقوم بتشييد 134 مشروعا سكنيا، يبلع عدد الوحدات بها 488 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 64 مشروعا وبها 101 ألف وحدة سكنية، وجارى تنفيذ 71 مشروعا بإجمالى 371 ألف وحدة سكنية.
وأضاف الخولى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التنموية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيتم افتتاح مدينة بدر وبها 2280 وحدة سكنية، ومدن محافظة جنوب سيناء بها 3348 وحدة سكنية، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من 134 مشروعا سكنيا فى 30 يونيو 2020.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.
ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، والمشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ويضم عددا من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.
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