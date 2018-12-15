شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه ببناء كنيسة بمدينة أهلينا 2 بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ كنيسة فى مدينة أهلينا 2 الجديدة بمحافظة القاهرة، قائلا: "دا توجيه وأرجو الموضوع دا ميفتناش تانى.. دا أمر علشان نحققه" وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية. ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشروعى المحروسة 1 و2، بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى. ويضم مشروع المحروسة (1) 3168 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (2) يضم 1608 وحدة سكنية، و المشروع مقام على مساحة 50 فدانا بمدينة السلام وتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ويضم عددا من المحال والمكاتب والوحدات الخدمية والإدارية لخدمة سكان المنطقة.

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